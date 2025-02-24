Марио Хезоня набрал 40 очков, 11 подборов и 7 передач в игре против сборной Кипра в рамках квалификации Евробаскета-2025

Марио Хезоня ярко выступил в последней игре сборной Хорватии.

Хорваты лишились возможности пройти в основной турнир Евробаскета-2025 за игру до конца квалификационного этапа, но форвард постарался порадовать болельщиков своим выступлением.

На его счету 40 очков, 11 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Форвард реализовал 9 из 14 двухочковых и 6 из 10 трехочковых бросков.

Хорватия победила со счетом 104:67.

40 очков – 2-й результат в истории хорватских сборных после 48 Дражена Петровича.

Хезоня завершил квалификацию со средними показателями в 29,8 очка, 8,6 подбора и 3,6 передачи.