Марио Хезоня набрал 40 очков, 11 подборов и 7 передач в игре против сборной Кипра в рамках квалификации Евробаскета-2025
Марио Хезоня ярко выступил в последней игре сборной Хорватии.
Хорваты лишились возможности пройти в основной турнир Евробаскета-2025 за игру до конца квалификационного этапа, но форвард постарался порадовать болельщиков своим выступлением.
На его счету 40 очков, 11 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Форвард реализовал 9 из 14 двухочковых и 6 из 10 трехочковых бросков.
Хорватия победила со счетом 104:67.
40 очков – 2-й результат в истории хорватских сборных после 48 Дражена Петровича.
Хезоня завершил квалификацию со средними показателями в 29,8 очка, 8,6 подбора и 3,6 передачи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
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