  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, хочу оставаться собой»
4

Энтони Эдвардс об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, хочу оставаться собой»

Энтони Эдвардс рассказал о планах на карьеру.

Ранее на пресс-конференции защитник «Миннесоты» заявил, что лицом лиги, скорее всего, будет молодой форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Эдвардс не высказал желания побороться с ним за этот статус. Баскетболист продолжил свою мысль в интервью позднее.

«Слишком много ответственности, обязанностей по поддержанию имиджа. Не могу похвастаться таким складом характера.

Я могу стать «тем самым парнем». Но не хочу им быть. Хочу просто выходить на площадку, уничтожать соперников и возвращаться домой.

Слишком большой груз на плечах. Хочу немного пожить, вы меня знаете. Не говорю, что стремлюсь к неприятностям, но хочу оставаться собой. Не изображать кого-то другого.

Это основная причина», – заключил Эдвардс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Bleacher Report
logoЭнтони Эдвардс
logoСан-Антонио
logoМиннесота
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Трапани Шарк» нацелился на Маттео Спаньоло из «Альбы»
17 минут назад
Кевин Пантер пропустит следующие три недели из-за травмы левого плеча
34 минуты назад
Энтони Эдвардс о следующем лице НБА: «Для этого у них есть Вембаньяма»
4сегодня, 08:47
Дрэймонд Грин: «Джимми Батлер стал для нас системой жизнеобеспечения. Впереди 27-матчевый плей-офф»
5сегодня, 08:36
Джо Маззулла: «Терпеть не могу большой перерыв в матче, хотел бы, чтобы его отменили»
1сегодня, 08:24
Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис огласили стартовые пятерки Матча всех звезд Лиги ВТБ
сегодня, 08:06Фото
Кубок Греции. Финал. «Панатинаикос» снова сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 07:45
Кубок Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Ле-Маном»
1сегодня, 07:38
Кубок Италии. Финал. «Милан» сыграет с «Тренто»
сегодня, 07:26
Кубок Короля Испании. Финал. «Уникаха» встретится с «Реалом»
сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
1вчера, 18:48
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
1вчера, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
2вчера, 17:02
Марко Тодорович покинул «Мурсию»
вчера, 16:19
Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»
вчера, 16:10
Илона Корстин: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – для меня как личный ребенок»
1вчера, 14:39
Сергей Кущенко: «Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что должно сработать на Матче звезд»
вчера, 14:33
Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»
1вчера, 13:55
Раиса Мусина о Клюндиковой в WNBA: «Она всего достигла в российском баскетболе, но находит в себе силы и мотивацию идти вперед»
вчера, 11:26
Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»
114 февраля, 18:59Фото
Рекомендуем