Энтони Эдвардс об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, хочу оставаться собой»

Энтони Эдвардс рассказал о планах на карьеру.

Ранее на пресс-конференции защитник «Миннесоты» заявил , что лицом лиги, скорее всего, будет молодой форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Эдвардс не высказал желания побороться с ним за этот статус. Баскетболист продолжил свою мысль в интервью позднее.

«Слишком много ответственности, обязанностей по поддержанию имиджа. Не могу похвастаться таким складом характера.

Я могу стать «тем самым парнем». Но не хочу им быть. Хочу просто выходить на площадку, уничтожать соперников и возвращаться домой.

Слишком большой груз на плечах. Хочу немного пожить, вы меня знаете. Не говорю, что стремлюсь к неприятностям, но хочу оставаться собой. Не изображать кого-то другого.

Это основная причина», – заключил Эдвардс.