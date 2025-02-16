Энтони Эдвардс об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, хочу оставаться собой»
Энтони Эдвардс рассказал о планах на карьеру.
Ранее на пресс-конференции защитник «Миннесоты» заявил, что лицом лиги, скорее всего, будет молодой форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Эдвардс не высказал желания побороться с ним за этот статус. Баскетболист продолжил свою мысль в интервью позднее.
«Слишком много ответственности, обязанностей по поддержанию имиджа. Не могу похвастаться таким складом характера.
Я могу стать «тем самым парнем». Но не хочу им быть. Хочу просто выходить на площадку, уничтожать соперников и возвращаться домой.
Слишком большой груз на плечах. Хочу немного пожить, вы меня знаете. Не говорю, что стремлюсь к неприятностям, но хочу оставаться собой. Не изображать кого-то другого.
Это основная причина», – заключил Эдвардс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Bleacher Report
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