Стеф Карри: «Не хочу закончить в ситуации Кобе, просто смотреть, сколько очков смогу набить»
«Хочу по-настоящему бороться. Наблюдал разные сценарии. Меня интересуют парни, которые провели карьеру в одном клубе.
Последние годы Кобе Брайанта. Дирк Новицки, Тим Данкан.
Не хочу оказаться в ситуации Кобе в последние 3 года. Знаю, что он вернулся после травмы, но команда попадала в лотерею на драфте, и все просто смотрели, сколько очков Кобе сможет набрать на излете своей карьеры. Не хочу такого для себя.
Я реалистично отношусь ко всему. Нет такого хода, который позволит нам быть постоянными фаворитами. В лиге слишком много талантливых игроков. Но иметь шанс, бороться за что-то, мне это нужно. Это нужно нашим фанатам. Значимые игры. Неважно, как они закончатся. Мы этого заслуживаем, на это я рассчитываю в последние годы», – заключил звездный разыгрывающий «Голден Стэйт».
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