Мемфис рассчитывает вложить 550 млн долларов в обновление арены и надолго сохранить в городе «Гризлис»
Мемфис рассчитывает сохранить в городе клуб НБА.
Город собирается вложить 550 миллионов долларов в обновление арены FedExForum и подписать длительное арендное соглашение с «Гризлис».
Текущая арендная сделка «Мемфиса» действует до 2029 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Commercial Appeal
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