Мемфис рассчитывает вложить 550 млн долларов в обновление арены и надолго сохранить в городе «Гризлис»

Мемфис рассчитывает сохранить в городе клуб НБА.

Город собирается вложить 550 миллионов долларов в обновление арены FedExForum и подписать длительное арендное соглашение с «Гризлис».

Текущая арендная сделка «Мемфиса» действует до 2029 года.