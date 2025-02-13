Некоторые сотрудники «Филадельфии» хотели обмена Пола Джорджа перед дедлайном

Не все в «Филадельфии» довольны игрой Пола Джорджа.

По информации Hoops Wire, некоторые сотрудники «Сиксерс» хотели, чтобы Пол Джордж был обменян перед дедлайном на прошлой неделе.

Джордж испытывает трудности в своем первом сезоне за «Сиксерс» после подписания четырехлетнего контракта на 211 миллионов долларов. Форвард в среднем набирает 16,1 очка, делает 5,3 подбора и 4,4 передачи при 42,6% с игры, 36,3% из-за дуги и 82,1% с линии штрафных бросков.

По словам репортера The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, «Атланта» и «Голден Стэйт» были заинтересованы в обмене Джорджа перед дедлайном, но сделка не состоялась.