Обозреватель Кевин О’Коннор: «Буллс» получили ужасную компенсацию за Лавина»
Обозреватель Кевин О’Коннор оценил обмен Зака Лавина из «Буллс» в «Кингз».
По мнению журналиста, офис «Чикаго» плохо отработал в данной сделке.
«Буллс» получили ужасную компенсацию за Зака Лавина. Просто ужасающую.
Неважно, насколько он переплачен, у Лавина снова отличный сезон. Элитный шутер, способный создавать возможности для атаки, с показателями калибра Матча звезд. Если не брать сезон, когда пропустил 57 матчей, он был великолепен в 4 из последних 5 чемпионатов», – считает О’Коннор.
«Буллс» получили взамен Зака Коллинза, Тре Джонса, Кевина Хертера и пик 1-го раунда 2025 (собственный от «Сан-Антонио»).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кевина О’Коннора
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