Ивица Зубац: «Видимо, чтобы заработать фол, надо кричать и что-то изображать?»
Ивица Зубац задался вопросом по поводу судейства в НБА.
По мнению центрового «Клипперс», в момент его данка с сопротивлением Мэйсона Пламли из «Санз» оппонент нарушил правила.
«Там было два с фолом. Даже не знаю, что надо сделать, чтобы заработать фол. По ощущениям, сегодня у меня четыре раза было два с фолом.
Вообще, уже привык к такому, но в моменте всегда возникает этот вопрос: «Ну как здесь можно не дать фол?» Что еще должно случиться?
Видимо, чтобы заработать фол, надо кричать и что-то изображать?» – произнес Зубац.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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