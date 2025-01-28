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Ивица Зубац: «Видимо, чтобы заработать фол, надо кричать и что-то изображать?»

Ивица Зубац задался вопросом по поводу судейства в НБА.

По мнению центрового «Клипперс», в момент его данка с сопротивлением Мэйсона Пламли из «Санз» оппонент нарушил правила.

«Там было два с фолом. Даже не знаю, что надо сделать, чтобы заработать фол. По ощущениям, сегодня у меня четыре раза было два с фолом.

Вообще, уже привык к такому, но в моменте всегда возникает этот вопрос: «Ну как здесь можно не дать фол?» Что еще должно случиться?

Видимо, чтобы заработать фол, надо кричать и что-то изображать?» – произнес Зубац.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
судьи
logoКлипперс
logoИвица Зубац
logoМэйсон Пламли
logoНБА
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