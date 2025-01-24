Шэй Гилджес-Александер о Пи Джей Вашингтоне: «Не знаю, почему он так хорош в матчах с «Тандер»

Шэй Гилджес-Александер отреагировал на игру Пи Джей Вашингтона против «Тандер».

«Даллас » в четверг завершил сезонную серию с «Оклахомой» третьей победой в четырех матчах – 121:115.

Форвард техасцев набрал 22 очка, 19 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

«Не знаю, почему он так хорош в матчах с нами. Не могу объяснить. У него какой-то особый настрой. Не знаю», – признался лидер «Тандер».