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Шэй Гилджес-Александер о Пи Джей Вашингтоне: «Не знаю, почему он так хорош в матчах с «Тандер»

Шэй Гилджес-Александер отреагировал на игру Пи Джей Вашингтона против «Тандер».

«Даллас» в четверг завершил сезонную серию с «Оклахомой» третьей победой в четырех матчах – 121:115.

Форвард техасцев набрал 22 очка, 19 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

«Не знаю, почему он так хорош в матчах с нами. Не могу объяснить. У него какой-то особый настрой. Не знаю», – признался лидер «Тандер».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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