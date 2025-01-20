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Стеф Карри: «Никто в сезоне-2021/22 не думал, что мы будем бороться за титул, а мы взяли его»

Стеф Карри продолжает сохранять оптимизм.

«Обстановка в команде сейчас нестабильная. Похожа на сезон-2021/22. Перед нами стоит задача поддерживать уверенность в своих возможностях, в этом ростере.

Пока у нас есть время, мы должны держаться.

Никто в том году не думал, что мы способны бороться за титул, а мы взяли его.

Мы хотим быть реальной угрозой в плей-офф. Я делюсь мнениями с Майком Данливи по поводу возможных подвижек в отношении состава.

Верю, что если ничего не случится до дедлайна, это будет не из-за недостатка нашей активности. Я хочу побеждать, но пока мы прилагаем все усилия для этого, я смогу пережить любой результат.

На 100% уверен, что мы можем одолеть кого угодно в серии плей-офф. Потому что делали это раньше. Мы знаем как, мы были там. Думаю, что можем повторить», – заключил разыгрывающий «Уорриорз».

В данный момент команда борется за последнее место в зоне плей-ин с результатом 21-20.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoМайк Данливи-младший
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтефен Карри
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