Домантас Сабонис и Дариус Гарлэнд – игроки недели в НБА
НБА выбрала лучших игроков 12 недели.
Ими стали центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис на Западе и разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд на Востоке.
На счету Сабониса 22 очка, 20,3 подбора и 7,3 передачи в среднем. «Кингз» одержали 3 победы.
В активе Гарлэнда 26 очков и 7,7 передачи при 52,8% точности с игры, 40,9% из-за дуги и 92,9% со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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