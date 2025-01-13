Домантас Сабонис и Дариус Гарлэнд – игроки недели в НБА

НБА выбрала лучших игроков 12 недели.

Ими стали центровой «Сакраменто » Домантас Сабонис на Западе и разыгрывающий «Кливленда » Дариус Гарлэнд на Востоке.

На счету Сабониса 22 очка, 20,3 подбора и 7,3 передачи в среднем. «Кингз» одержали 3 победы.

В активе Гарлэнда 26 очков и 7,7 передачи при 52,8% точности с игры, 40,9% из-за дуги и 92,9% со штрафной линии.