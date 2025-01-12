«Коби Олтмен стоял со слезами на глазах». Сергей Карасев рассказал об обмене из «Кливленда» в 2014 году

Сергей Карасев поделился подробностями своего обмена в «Бруклин».

В 2014 году российский форвард перешел из «Кливленда » в «Нетс» в результате трехстороннего обмена.

«Мне звонок в 5 утра от агента Энди Миллера: «Серый, тебя обменяли в «Бруклин ». Ты сегодня вылетаешь в «Орландо» на Summer League».

Через буквально 20-30 минут стук в дверь. Стоит Коби Олтмен, это был на тот момент помощник генерального менеджера. Он, еще два человека из клуба, и они прям со слезами на глазах стоят.

«Мы очень долго разговаривали насчет тебя, и мы вообще не хотели отпускать, но нам пришлось. Был выбор: Леброн Джеймс и тебя отдавать впридачу».

Вопросов никаких, мне приятно, по крайней мере.

«Кливленд» чистил платежку под Леброна, и у нас был Джарретт Джек . У него был очень большой контракт. И они уже договорились, «Кливленд» и «Бруклин». Но Прохоров сказал: «И Серого тогда в довесок», – рассказал Карасев .