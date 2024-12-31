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Леброн Джеймс: «Честно говоря, мог бы играть на высоком уровне еще 5-7 лет, но не стану»

Леброн Джеймс описал ощущения от своей физической формы.

«Когда я закончу карьеру, это будет не из-за того, что я больше не смогу играть на высоком уровне. Потому что, если честно, я могу продолжать играть на высоком уровне еще 5-7 лет. Но не стану этого делать.

Не буду возвращаться после того, как завершу. Естественно, буду очень сильно скучать, но возвращаться не буду», – рассказал звездный форвард «Лейкерс», которому исполнилось 40 лет.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
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