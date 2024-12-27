Бобби Маркс о Леброне и Карри: «Не могу представить настоящее соперничество без неприязни. Эти же испытывают симпатию друг к другу»
Бобби Маркс оценил уровень соперничества Леброна Джеймса и Стефа Карри .
Эксперт ESPN объяснил, почему не может отнести многолетнюю дуэль двух суперзвезд к великим противостояниям.
«Когда я слышу слово «соперничество», я думаю о слове «неприязнь». В случае же Леброна и Карри я вижу двух игроков, которые испытывают друг к другу искреннюю симпатию, не только вне площадки, но и на площадке тоже. Я не вижу этой неприязни на площадке. Из всех игр, которые они провели на Рождество, последняя стала только второй, в которой завязалась нормальная борьба.
Если говорить о противостояниях, то мы возвращаемся во времена Мэджика и Берда. «Лейкерс» и «Селтикс». Не вижу этого даже с Леброном времен «Кливленда», – заявил эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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