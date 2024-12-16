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Девон Холл приступил к тренировкам и может в ближайшее время вернуться в состав «Фенербахче»

Девон Холл завершает восстановление.

Защитник «Фенербахче» выбыл с переломом левой руки в начале ноября и перенес операцию.

29-летний игрок вернулся к тренировкам с командой и отправится с ней в выездное турне в рамках Евролиги. Турецкий клуб ожидают встречи с «Барселоной» и «Парижем».

Холл набирал 7,7 очка, 3,7 передачи и 1,8 подбора в европейском клубном турнире до травмы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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Девон Холл
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