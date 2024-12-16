Девон Холл приступил к тренировкам и может в ближайшее время вернуться в состав «Фенербахче»

Девон Холл завершает восстановление.

Защитник «Фенербахче » выбыл с переломом левой руки в начале ноября и перенес операцию.

29-летний игрок вернулся к тренировкам с командой и отправится с ней в выездное турне в рамках Евролиги . Турецкий клуб ожидают встречи с «Барселоной» и «Парижем».

Холл набирал 7,7 очка, 3,7 передачи и 1,8 подбора в европейском клубном турнире до травмы.