Девон Холл приступил к тренировкам и может в ближайшее время вернуться в состав «Фенербахче»
Девон Холл завершает восстановление.
Защитник «Фенербахче» выбыл с переломом левой руки в начале ноября и перенес операцию.
29-летний игрок вернулся к тренировкам с командой и отправится с ней в выездное турне в рамках Евролиги. Турецкий клуб ожидают встречи с «Барселоной» и «Парижем».
Холл набирал 7,7 очка, 3,7 передачи и 1,8 подбора в европейском клубном турнире до травмы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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