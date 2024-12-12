«Автодор» подписал Чарльза Мэннинга

Чарльз Мэннинг стал игроком «Автодора».

Саратовский клуб объявил о подписании контракта с атакующим защитником/легким форвардом Чарльзом Мэннингом (26 лет, 197 см, 91 кг). Соглашение с американцем рассчитано до конца сезона.

Мэннинг, выпускник университета Южная Алабама, перешел в «Автодор » из итальянского «Наполи », где начинал нынешний сезон. В 10 матчах Серии А свингмен набирал в среднем 7,7 очка, 2,4 подбора и 1,3 передачи за 18,3 минуты игрового времени.

В прошлом сезоне Мэннинг был одним из лидеров немецкого «Ольденбурга» со средними показателями в 16,5 очка, 3,5 передачи, 2,8 подбора и 1,0 перехвата в чемпионате Германии.