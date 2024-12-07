Леброн Джеймс снова смазал данк во время разминки
Леброн Джеймс снова не забил сверху.
Во время разминки перед матчем против «Атланты» звездный форвард «Лейкерс» набросил себе от щита, но высоты прыжка не хватило для того, чтобы забить сверху.
«Лейкерс» проиграли «Хоукс» в гостях – 132:134. Джеймс оформил трипл-дабл – 39 очков, 10 подборов и 11 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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