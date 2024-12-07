Леброн Джеймс снова смазал данк во время разминки

Леброн Джеймс снова не забил сверху.

Во время разминки перед матчем против «Атланты» звездный форвард «Лейкерс » набросил себе от щита, но высоты прыжка не хватило для того, чтобы забить сверху.

«Лейкерс» проиграли «Хоукс» в гостях – 132:134. Джеймс оформил трипл-дабл – 39 очков, 10 подборов и 11 передач.