«Мемфис» отложил возвращение Зака Иди после травмы голеностопа
Зак Иди вернется к реабилитационному процессу.
Возвращение в строй новичка «Мемфиса» было отложено на несколько недель после того, как в среду он оценил состояние левого голеностопа.
Иди получил травму 17 ноября в победном матче против «Денвера». Игра против «Сакраменто» в четверг стала девятой, которую он пропустил из-за повреждения.
Ранее на этой неделе появились признаки того, что Иди готовится вернуться в строй. 9-го номера драфта отправили в «Мемфис Хасл», чтобы он мог потренироваться с фарм-командой в G-лиге. «Гризлис» не устроило состояние центрового, так что в ближайшие пару недель он останется вне игры.
22-летний Иди набирает в среднем 11,1 очка и 6,9 подбора при 60% с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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