«Мемфис» отложил возвращение Зака Иди после травмы голеностопа

Зак Иди вернется к реабилитационному процессу.

Возвращение в строй новичка «Мемфиса» было отложено на несколько недель после того, как в среду он оценил состояние левого голеностопа.

Иди получил травму 17 ноября в победном матче против «Денвера». Игра против «Сакраменто» в четверг стала девятой, которую он пропустил из-за повреждения.

Ранее на этой неделе появились признаки того, что Иди готовится вернуться в строй. 9-го номера драфта отправили в «Мемфис Хасл», чтобы он мог потренироваться с фарм-командой в G-лиге. «Гризлис» не устроило состояние центрового, так что в ближайшие пару недель он останется вне игры.

22-летний Иди набирает в среднем 11,1 очка и 6,9 подбора при 60% с игры.