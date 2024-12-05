Эдриан Воджнаровски: «Кобе Брайант был убежден, что в конечном итоге окажется в «Никс»
По словам Эдриана Воджнаровски, Кобе Брайант мечтал о переходе в «Нью-Йорк».
«Забавно, Кобе был убежден, что в конечном итоге окажется в «Никс».
Он говорил: «Лейкерс» амнистируют мой контракт, никто не возьмет меня с рынка отказов, и я подпишу соглашение с «Никс». Я отвечал: «Они ни за что не амнистируют твой контракт, они сожгут этот город».
Он любил «Лейкерс» и очень хотел за них играть, но он мечтал о «Гардене», – рассказал бывший инсайдер ESPN в подкасте Кармело Энтони.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 7PM in Brooklyn в соцсети X
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