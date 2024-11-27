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Израильская федерация сделала запрос на проведение матчей сборной в Израиле на фоне прекращения огня с Ливаном

Израильская федерация сделала запрос на проведение матчей сборной в Израиле.

Федерация сообщила, что ее президент Амос Фришман связался с главой ФИБА-Европа Хорхе Гарбахосой, чтобы попросить разрешение на проведение февральских отборочных матчей в Израиле.

Израиль ранее согласился на прекращение огня с Ливаном, что и послужило поводом для обращения в ФИБА-Европа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
ФИБА-Европа
logoсборная Израиля
Политика
logoХорхе Гарбахоса
Федерация баскетбола Израиля
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