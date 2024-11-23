Тревор Ариза о финале 2009 года против «Орландо»: «Я пытался перегрызть им глотки»
Тревор Ариза рассказал о личном противостоянии с «Орландо» в финале 2009 года.
«У «Мэджик» была очень хорошая команда, они были хорошо подготовлены. Годом ранее они посчитали меня недостаточно хорошим для них, посчитали, что я не вписываюсь в их систему.
Я воспринял это очень близко к сердцу. Поэтому всякий раз, когда у меня появлялась возможность сыграть против них, я пытался перегрызть им всем глотки. Это единственное, о чем я мог думать – как бы их победить, как быть агрессивным, как использовать против них то, чему я у них научился», – рассказал чемпион НБА 2009 года в составе «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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