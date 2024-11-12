Стефен Карри: «Странно видеть Клэя в майке с 31-м номером»

Стеф Карри поделился ожиданиями от возвращения Клэя Томпсона в Сан-Франциско.

4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт » во вторник впервые сыграет против своей бывшей команды в составе «Далласа ».

Защитник, который выступал за «Уорриорз» под 11-м номером, в «Мэверикс» взял себе 31-й.

«Странно видеть Клэя в майке с 31-м номером. Какой кошмар.

У нас уже случались памятные возвращения домой, но ничего подобного с игроком уровня влияния и значимости Клэя не бывало. Даже не знаю, как объяснить, но он точно заслуживает празднования и приема, которые получит.

Это будет прекрасная возможность поразмышлять о совместных моментах, которые у нас были. Как бы все ни развивалось, я очень надеюсь, что он чувствует ту любовь, которую заслуживает», – заявил разыгрывающий «Уорриорз».