Стефен Карри: «Странно видеть Клэя в майке с 31-м номером»
Стеф Карри поделился ожиданиями от возвращения Клэя Томпсона в Сан-Франциско.
4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» во вторник впервые сыграет против своей бывшей команды в составе «Далласа».
Защитник, который выступал за «Уорриорз» под 11-м номером, в «Мэверикс» взял себе 31-й.
«Странно видеть Клэя в майке с 31-м номером. Какой кошмар.
У нас уже случались памятные возвращения домой, но ничего подобного с игроком уровня влияния и значимости Клэя не бывало. Даже не знаю, как объяснить, но он точно заслуживает празднования и приема, которые получит.
Это будет прекрасная возможность поразмышлять о совместных моментах, которые у нас были. Как бы все ни развивалось, я очень надеюсь, что он чувствует ту любовь, которую заслуживает», – заявил разыгрывающий «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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