Чендлер Парсонс: «Это команда, которую Яннис Адетокумбо хотел. Обмен Дрю Холидэя и увольнение Эдриана Гриффина не могли пройти без его одобрения»

Чендлер Парсонс раскритиковал «Бакс».

«Бакс» паникуют, никто не думал, что эта команда будет в этой позиции в настоящее время. Все считали, что они сделают шаг вперед. Можно кивать на Криса Миддлтона, но тяжело рассматривать его спасителем команды, когда мы даже не знаем, что за игроком он вернется.

В этой ситуации я смотрю на Янниса Адетокумбо . Это команда, которую он хотел. Не верю, что обмен Дрю Холидэя и увольнение Эдриана Гриффина прошли без его одобрения.

У них не та ситуация, чтобы идти за высоким пиком на драфт. Слишком много сильных компонентов.

Теперь у них результат 1-3 в домашних матчах, они в нижней пятерке в каждой статистической категории, не защищаются. Сложно в этой ситуации не задуматься об обменах или смене тренера», – рассудил Чендлер Парсонс .