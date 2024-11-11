Чендлер Парсонс: «Это команда, которую Яннис Адетокумбо хотел. Обмен Дрю Холидэя и увольнение Эдриана Гриффина не могли пройти без его одобрения»
Чендлер Парсонс раскритиковал «Бакс».
«Бакс» паникуют, никто не думал, что эта команда будет в этой позиции в настоящее время. Все считали, что они сделают шаг вперед. Можно кивать на Криса Миддлтона, но тяжело рассматривать его спасителем команды, когда мы даже не знаем, что за игроком он вернется.
В этой ситуации я смотрю на Янниса Адетокумбо. Это команда, которую он хотел. Не верю, что обмен Дрю Холидэя и увольнение Эдриана Гриффина прошли без его одобрения.
У них не та ситуация, чтобы идти за высоким пиком на драфт. Слишком много сильных компонентов.
Теперь у них результат 1-3 в домашних матчах, они в нижней пятерке в каждой статистической категории, не защищаются. Сложно в этой ситуации не задуматься об обменах или смене тренера», – рассудил Чендлер Парсонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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