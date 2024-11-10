«Филадельфия» является единственной командой в НБА, одержавшей всего одну победу

«Филадельфия» начала сезон с результатом 1-7.

«Сиксерс» остались единственной командой в лиге, одержавшей всего одну победу в этом сезоне. Команда Ника Нерса занимает последнее место в Восточной конференции с результатом 1-7.

В субботу «Юта» одержала вторую победу в сезоне, обыграв в гостях «Сан-Антонио» – 111:110. Также по две победы у «Вашингтона», «Торонто» и «Милуоки».

Пол Джордж , который перешел в межсезонье из «Клипперс» в «Филадельфию», пропустил первые пять матчей сезона. Джоэл Эмбиид получил дисквалификацию на 3 матча за то, что толкнул журналиста. Тайриз Макси пропустит две недели из-за травмы задней поверхности бедра.