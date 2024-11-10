4

«Филадельфия» является единственной командой в НБА, одержавшей всего одну победу

«Филадельфия» начала сезон с результатом 1-7.

«Сиксерс» остались единственной командой в лиге, одержавшей всего одну победу в этом сезоне. Команда Ника Нерса занимает последнее место в Восточной конференции с результатом 1-7.

В субботу «Юта» одержала вторую победу в сезоне, обыграв в гостях «Сан-Антонио» – 111:110. Также по две победы у «Вашингтона», «Торонто» и «Милуоки».

Пол Джордж, который перешел в межсезонье из «Клипперс» в «Филадельфию», пропустил первые пять матчей сезона. Джоэл Эмбиид получил дисквалификацию на 3 матча за то, что толкнул журналиста. Тайриз Макси пропустит две недели из-за травмы задней поверхности бедра.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoФиладельфия
logoНБА
logoЮта
logoПол Джордж
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Джордж: «Наш корабль не затонул»
12сегодня, 11:19
«Верю в то, что делает медицинский штаб». Де’Энтони Мелтон рассказал о возвращении на площадку
сегодня, 10:20
НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
22сегодня, 07:45
Леброн Джеймс оформил трипл-дабл против «Сиксерс», у Энтони Дэвиса – 31 очко. «Лейкерс» по-прежнему не проигрывают дома
вчера, 08:46Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ACB. «Реал» выиграл у «Гран-Канарии», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
2 минуты назадLive
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл в гостях «Астану» и прервал серию поражений, «Зенит» взял верх над «Автодором» и другие матчи
2027 минут назадLive
Трэй Янг: «За последние три недели у нас было три бэк-ту-бэка»
29 минут назад
«Кливленд» – 12-я команда в истории НБА, начавшая сезон с 11-0
455 минут назад
Джефф Тиг: «На данный момент мне не нравятся «Лейкерс»
2сегодня, 13:42
Бросок Сергея Балашова за 4 секунды до конца принес «Енисею» победу над МБА-МАИ
сегодня, 13:25Видео
Кенни Эткинсон: «Я очень сильно изменился и вырос как тренер со времен «Бруклина»
1сегодня, 11:50
Пол Джордж: «Наш корабль не затонул»
12сегодня, 11:19
Де’Андре Хантер пропустил последний матч из-за рождения ребенка и готов вернуться на площадку
3сегодня, 10:54
Энтони Блэк: «Сейчас главный парень – Франц Вагнер. Нам важно, чтобы он набрал ход»
сегодня, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари Нижний Новгород» расторг контракт с Джакинаном Гэнтом
23 минуты назад
Василий Карасев: «Настолько отвратительно играть в нападении в концовке нельзя»
сегодня, 13:31
Йовица Арсич: «Возможно, качество самого баскетбола было не самым высоким, но, думаю, все, кто смотрел эту игру, остались довольными»
сегодня, 12:04
Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» сыграет с «Фенербахче»
сегодня, 10:54Live
«Шанхай» отчислил защитника сборной Пуэрто-Рико Тремонта Уотерса
сегодня, 09:38
Костас Слукас повредил плечо и может пропустить ближайшие матчи Евролиги
сегодня, 09:25
«Реал» находится в решающих стадиях переговоров по Исайе Кординье и Джонатану Мотли
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. «Мега» примет «Црвену Звезду», «Партизан» встретится с «Дубаем» и другие матчи
сегодня, 07:32
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Перистери», «Олимпиакос» встретится с «Промитеасом»
сегодня, 07:25
Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Дижоном», «Сен-Кантен» примет «Париж»
сегодня, 07:20