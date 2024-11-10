«Филадельфия» является единственной командой в НБА, одержавшей всего одну победу
«Филадельфия» начала сезон с результатом 1-7.
«Сиксерс» остались единственной командой в лиге, одержавшей всего одну победу в этом сезоне. Команда Ника Нерса занимает последнее место в Восточной конференции с результатом 1-7.
В субботу «Юта» одержала вторую победу в сезоне, обыграв в гостях «Сан-Антонио» – 111:110. Также по две победы у «Вашингтона», «Торонто» и «Милуоки».
Пол Джордж, который перешел в межсезонье из «Клипперс» в «Филадельфию», пропустил первые пять матчей сезона. Джоэл Эмбиид получил дисквалификацию на 3 матча за то, что толкнул журналиста. Тайриз Макси пропустит две недели из-за травмы задней поверхности бедра.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости