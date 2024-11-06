Василий Карасев: «Хотим выглядеть достойно на фоне ЦСКА. Будем выходить и биться»

Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Что будет главным во встрече против ЦСКА ? Для нас сейчас абсолютно любой фактор можно назвать главным.

Сравнивать нынешнюю игру армейцев и нашу встречу на предсезонке бесполезно – это день и ночь. Последняя встреча с «Пари Нижним Новгородом» наглядно это показала. Стабильности нам явно не хватает, а у ЦСКА слабых мест просто нет. Вся заявка на игру – это 12 равноценных баскетболистов, каждый из которых может сделать результат.

Будем выходить и биться, других вариантов у нас нет. Хотим выглядеть достойно на фоне такого соперника», – сказал главный тренер МБА-МАИ .