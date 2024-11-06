Василий Карасев: «Хотим выглядеть достойно на фоне ЦСКА. Будем выходить и биться»
Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.
«Что будет главным во встрече против ЦСКА? Для нас сейчас абсолютно любой фактор можно назвать главным.
Сравнивать нынешнюю игру армейцев и нашу встречу на предсезонке бесполезно – это день и ночь. Последняя встреча с «Пари Нижним Новгородом» наглядно это показала. Стабильности нам явно не хватает, а у ЦСКА слабых мест просто нет. Вся заявка на игру – это 12 равноценных баскетболистов, каждый из которых может сделать результат.
Будем выходить и биться, других вариантов у нас нет. Хотим выглядеть достойно на фоне такого соперника», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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