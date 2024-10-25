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«Он очень профессионален, и мы его уважаем». Одед Каташ прокомментировал ситуацию с Сэйбеном Ли

Сэйбен Ли не принимает участия в израильских матчах «Маккаби».

Баскетболист не полетел с командой на матч национального чемпионата после игры с «Партизаном» в Белграде и снова отделился от основного состава после встречи с «Жальгирисом» в Каунасе.

Ранее главный тренер команды выражал недовольство сложившейся ситуацией, но скорректировал свое высказывание после поражения от литовцев.

«Ситуация сложная. Но дело не в Сэйбене. Мы знали, когда подписывали его, что они с семьей не хотят пока приезжать в Израиль. Мы это уважаем. Хорошо относимся к нему как к человеку. Он очень профессионален, и мы рады его присутствию в команде», – заявил Одед Каташ.

«Маккаби» уточнил, что сам контракт баскетболиста не предусматривает выхода из соглашения из-за войны и других особых условий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби»
logoЖальгирис
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
logoПартизан
Одед Каташ
logoСэйбен Ли
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