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Шэй Гилджес-Александер о трехочковых: «Каждое лето я стараюсь стать более разносторонним баскетболистом и расширить свой арсенал»

Шэй Гилджес-Александер показал улучшенный бросок.

Защитник «Оклахомы» реализовал 7 из 11 трехочковых в трех предсезонных матчах (63,6%).

«Каждое лето я приступаю к работе, чтобы стать лучше. Всегда найдется, над чем поработать. Какая-то область. Никогда не станешь идеальным.

Хотел использовать предсезонку, чтобы внедрить результаты моего труда. Перенести их на площадку. Думаю, у меня получилось.

Это интересно. Пару сезонов назад я работал над средним броском. Потом над степ-бэком. Каждое лето я стараюсь стать более разносторонним баскетболистом и расширить свой арсенал», – рассказал баскетболист.

Гилджес-Александер закончил прошлый сезон 2-м в голосовании за MVP регулярного сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
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