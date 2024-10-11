«Бостон», «Оклахома» и «Филадельфия» имеют наибольшие шансы на титул согласно аналитической системе ESPN
ESPN оценил расклад сил перед новым сезоном НБА.
Сайт задействовал рейтинг BPI (Basketball Power Index), который показывает, на какой отметке выше или ниже среднего уровня находятся команды.
BPI учитывает эффективность, сложность расписания, количество дней для отдыха, место проведения матчей и предсезонные ожидания.
Согласно расчетам BPI, «Бостон», «Оклахома» и «Филадельфия» имеют наибольшие шансы на чемпионский титул.
С помощью BPI также были рассчитаны лучшие и худшие команды нового сезона в атаке и защите.
Атака:
Защита:
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости