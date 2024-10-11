«Бостон», «Оклахома» и «Филадельфия» имеют наибольшие шансы на титул согласно аналитической системе ESPN

ESPN оценил расклад сил перед новым сезоном НБА.

Сайт задействовал рейтинг BPI (Basketball Power Index), который показывает, на какой отметке выше или ниже среднего уровня находятся команды.

BPI учитывает эффективность, сложность расписания, количество дней для отдыха, место проведения матчей и предсезонные ожидания.

Согласно расчетам BPI, «Бостон », «Оклахома» и «Филадельфия » имеют наибольшие шансы на чемпионский титул.

С помощью BPI также были рассчитаны лучшие и худшие команды нового сезона в атаке и защите.

Атака:

Защита: