Эмони Бэйтс перенес операцию по поводу разрыва мениска

Эмони Бэйтс перенес операцию на правом колене.

Процедура была направлена на восстановление порванного мениска легкого форварда «Кавальерс» и прошла успешно.

Примерно через 1 месяц Бэйтс будет осмотрен врачами, которые определят, когда 20-летний баскетболист сможет возобновить баскетбольную активность.

В минувшем сезоне Эмони набирал 2,7 очка в среднем за игру в 15 матчах за «Кэвз».