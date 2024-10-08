Эмони Бэйтс перенес операцию по поводу разрыва мениска
Эмони Бэйтс перенес операцию на правом колене.
Процедура была направлена на восстановление порванного мениска легкого форварда «Кавальерс» и прошла успешно.
Примерно через 1 месяц Бэйтс будет осмотрен врачами, которые определят, когда 20-летний баскетболист сможет возобновить баскетбольную активность.
В минувшем сезоне Эмони набирал 2,7 очка в среднем за игру в 15 матчах за «Кэвз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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