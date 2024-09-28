Дэвид Блатт стал спортивным директором «Маккаби Тель-Авив»
Дэвид Блатт занял пост спортивного директора тель-авивского «Маккаби».
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт взял на себя обязанности спортивного директора «Маккаби Тель-Авив» после ухода Ави Эвена, сообщает One.co.il. Пока неясно, будет ли это назначение временным.
Отмечается, что Эвен остался в клубе, чтобы помогать при необходимости.
Минувшим летом Блатт работал консультантом в сборной Канады.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: One.co.il
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости