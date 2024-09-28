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Дэвид Блатт стал спортивным директором «Маккаби Тель-Авив»

Дэвид Блатт занял пост спортивного директора тель-авивского «Маккаби».

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт взял на себя обязанности спортивного директора «Маккаби Тель-Авив» после ухода Ави Эвена, сообщает One.co.il. Пока неясно, будет ли это назначение временным.

Отмечается, что Эвен остался в клубе, чтобы помогать при необходимости.

Минувшим летом Блатт работал консультантом в сборной Канады.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: One.co.il
logoДэвид Блатт
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
logoчемпионат Израиля
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