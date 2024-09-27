Анте Томич – MVP 1-го раунда Еврокубка
Центровой «Ховентуда» Анте Томич признан MVP 1-го раунда Еврокубка.
Центровой помог испанской команде победить «Хапоэль» из Тель-Авива со счетом 78:75 ОТ.
37-летний Томич заработал 32 балла в рейтинге эффективности, что является его рекордом в Еврокубке и лучшим показателем среди всех игроков побеждавших команд в первом раунде. В активе Анте 17 очков и 12 подборов (повторение личного рекорда) при 8 из 9 2-очковых.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Еврокубка
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