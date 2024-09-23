  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кенни Смит: «Когда становитесь чемпионом, приходится бороться с человеческой природой. Потому что после этого хочется перевести дух»
0

Кенни Смит: «Когда становитесь чемпионом, приходится бороться с человеческой природой. Потому что после этого хочется перевести дух»

Кенни Смит рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются чемпионы.

«Когда становитесь чемпионом, приходится бороться с человеческой природой. Потому что человеческая природа такова, что после успеха хочется расслабиться и перевести дух.

Задача чемпионской команды – бороться с человеческой природой и этой самоуспокоенностью. Очень легко появляется это желание оправдать себя, сказать «Мы уже сделали это в прошлом сезоне». С этим нужно бороться.

Я видел игроков нашей команды, которые, когда они впервые привлекли к себе внимание, внезапно стали появляться в автобусе в темных очках, чего раньше не наблюдалось. Потому что они стали верить в то, что они лучше, чем есть на самом деле. С этим надо бороться», – заявил экс-игрок «Рокетс».

Смит в составе «Хьюстона» дважды подряд становился чемпионом НБА (1994 и 1995 годы).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Брэндона Робинсона
logoНБА
Кенни Смит
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кенни Смит: «Мы можем осуществить самый крупный переход в истории спортивного телевидения»
16 августа, 05:47
Amazon хочет взять на работу ведущих «Inside the NBA»
925 июля, 04:38
Шакил О’Нил о работе на TNT: «Я хотел быть настоящим журналистом, использовать умные слова и все такое, канал сказал, что уволит меня на следующий день»
33 июня, 15:59
«Он врет». Ведущие Inside The NBA отреагировали на слова Таунса о том, что он совершает 1500 бросков в день
3527 мая, 05:56Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кейтлин Кларк оказалась на паркете после того, как соперница попала ей пальцем в глаз. Игра продолжилась
3сегодня, 11:53Видео
Сергей Тараканов о фаворитах Лиги ВТБ: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Это команды уровня Евролиги, минимум борьбы за плей-офф»
сегодня, 11:19
Егор Демин выложил совместную фотографию с Эдрианом Воджнаровски
сегодня, 10:41Фото
Блок-шот Евгения Белянкова и данк Антониуса Кливленда после передачи Андрея Мартюка – лучшие моменты тура Лиги ВТБ
сегодня, 10:22Видео
Ответственный за коронавирусные ограничения в Нью-Йорке советник мэра хвастался тем, что «помешал Кайри Ирвингу играть в баскетбол». Выяснилось, что он нарушал собственные запреты
4сегодня, 09:51
Амаре Стаудемайр об уходе из «Никс» в 2015-м: «Никто не хочет вникать в треугольное нападение. В раздевалке был раскол»
5сегодня, 09:28
Алисса Томас оформила свой 4-й трипл-дабл в плей-офф женской НБА. Помимо нее такую статистику демонстрировали всего 2 раза
сегодня, 09:04
Аврамович, Хоменко, Мун, Даглас и Кливленд – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ
сегодня, 08:45
Кваме Браун раскритиковал выбор Бронни Джеймса: «Не стоит думать, что 55-й пик – это ничто»
3сегодня, 08:21
«Уралмаш» объявил о переходе Джонни О’Брайанта
1сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Эл Хорфорд планировал играть в НБА до 40 лет
23 минуты назад
«Бруклин» отчислил Патрика Гарднера
сегодня, 11:39
АЕК объявил о переходе экс-игрока НБА Рэйкуана Грэя
1сегодня, 11:34
Чус Матео после поражения от «Уникахи» в финале Суперкубка Испании: «Мне нужно больше игроков»
сегодня, 11:06
Лэрри Нэнс: «Куин Снайдер – гений баскетбола, рад играть за него. У нас у обоих высокий IQ»
2сегодня, 10:10
Уэньин Гэбриэл пропустит начало сезона из-за травмы колена
сегодня, 07:39
Кейтлин Кларк набрала 11 очков и 8 передач при 4 из 17 с игры в дебютном матче в плей-офф женской НБА
1сегодня, 06:42
Брайан Уиндхорст может получить более важную роль на ESPN после ухода Воджнаровски
сегодня, 06:23
Дерек Лайвли выложил фотографию на фоне чемпионского баннера «Мэверикс»
1сегодня, 05:56Фото
Кристиан Колоко: «Буду готов сделать все необходимое для победы «Лейкерс». А цель именно такая – победа»
сегодня, 05:46