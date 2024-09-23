Кенни Смит: «Когда становитесь чемпионом, приходится бороться с человеческой природой. Потому что после этого хочется перевести дух»

Кенни Смит рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются чемпионы.

«Когда становитесь чемпионом, приходится бороться с человеческой природой. Потому что человеческая природа такова, что после успеха хочется расслабиться и перевести дух.

Задача чемпионской команды – бороться с человеческой природой и этой самоуспокоенностью. Очень легко появляется это желание оправдать себя, сказать «Мы уже сделали это в прошлом сезоне». С этим нужно бороться.

Я видел игроков нашей команды, которые, когда они впервые привлекли к себе внимание, внезапно стали появляться в автобусе в темных очках, чего раньше не наблюдалось. Потому что они стали верить в то, что они лучше, чем есть на самом деле. С этим надо бороться», – заявил экс-игрок «Рокетс».

Смит в составе «Хьюстона» дважды подряд становился чемпионом НБА (1994 и 1995 годы).