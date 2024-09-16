Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке

Клэй Томпсон поработал над созданием командной химии в «Далласе».

Новобранец «Мэверикс» пригласил новых товарищей по команде на лодочную прогулку на остров Каталина.

«Было здорово познакомиться с ребятами. Я просто хотел сделать им что-то приятное и отвезти в одно из моих любимых мест – остров Каталина.

У нас получилась отличная прогулка. Вода в тот день была прекрасной, светило солнце, и это было потрясающе. Мы делали много забавных вещей, будь то прыжки с лодки, катание на гидроциклах или просто плавание к берегу.

Это был прекрасный день. Такие моменты вместе с товарищами по команде потом вспоминаешь и ценишь всю жизнь», - поделился Томпсон .

Пятикратный участник Матча всех звезд стал главным приобретением «Мэверикс» в это межсезонье.