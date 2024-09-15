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1

Клэй Томпсон: «Мэверикс» способны добиться чего-то особенного»

Клэй Томпсон настроен сделать новую главу своей карьеры в «Далласе» особенной.

«Я в восторге. Это совершенно новая глава моей карьеры, у которой есть потенциал стать действительно особенной.

В прошлом сезоне эта команда была очень близка — в трех победах от чемпионства — так что я знаю, что у нас есть все необходимое для успеха. Нам просто нужно сплотиться и развиваться неделя за неделей. Мы способны добиться чего-то особенного, и поэтому я приехал сюда немного раньше, чтобы почувствовать город и рельеф местности. И я получаю от этого удовольствие», – сказал новобранец «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Dallas Hoops Journal
logoДаллас
logoНБА
logoКлэй Томпсон
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