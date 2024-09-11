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Хуан Эрнангомес стал обладателем награды Евролиги за активную деятельность в сообществе

Хуан Эрнангомес стал обладателем награды Euroleague One Team Ambassador Award.

Форвард «Панатинаикоса» получил приз по итогам сезона-23/24.

Награда отмечает приверженность социальным делам, знаменуя достижения за пределами площадки.

В начале 2024 года Эрнангомес активно участвовал в программе корпоративной социальной ответственности Евролиги One Team, которая действует под лозунгом «Баскетбол везде».

One Team использует баскетбол в качестве инструмента, позволяющего оказать позитивное влияние на общество.

Соцсети «Панатинаикоса»

Опубликовал: Валерий Левкин
светская хроника
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
Баскетбол - фото
logoХуан Эрнангомес
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