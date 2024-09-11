Хуан Эрнангомес стал обладателем награды Евролиги за активную деятельность в сообществе
Хуан Эрнангомес стал обладателем награды Euroleague One Team Ambassador Award.
Форвард «Панатинаикоса» получил приз по итогам сезона-23/24.
Награда отмечает приверженность социальным делам, знаменуя достижения за пределами площадки.
В начале 2024 года Эрнангомес активно участвовал в программе корпоративной социальной ответственности Евролиги One Team, которая действует под лозунгом «Баскетбол везде».
One Team использует баскетбол в качестве инструмента, позволяющего оказать позитивное влияние на общество.
Соцсети «Панатинаикоса»
Опубликовал: Валерий Левкин
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