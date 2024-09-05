«Мерсин» подписал Джастина Коббса

Джастин Коббс присоединился к «Мерсину»

Американский защитник (33 года, 191 см) перешел в турецкий клуб из «Цедевиты-Олимпии». Коббс набирал 13,1 очка и 5.6 передачи в среднем в матчах прошлого розыгрыша Адриатической лиги.

«Мерсин» будет играть в высшем дивизионе турецкого чемпионата в новом сезоне, который станет для Коббса 11-м в профессиональной карьере.