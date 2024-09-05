«Мерсин» подписал Джастина Коббса
Джастин Коббс присоединился к «Мерсину»
Американский защитник (33 года, 191 см) перешел в турецкий клуб из «Цедевиты-Олимпии». Коббс набирал 13,1 очка и 5.6 передачи в среднем в матчах прошлого розыгрыша Адриатической лиги.
«Мерсин» будет играть в высшем дивизионе турецкого чемпионата в новом сезоне, который станет для Коббса 11-м в профессиональной карьере.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurobasket
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости