  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
0

«Мерсин» подписал Джастина Коббса

Джастин Коббс присоединился к «Мерсину»

Американский защитник (33 года, 191 см) перешел в турецкий клуб из «Цедевиты-Олимпии». Коббс набирал 13,1 очка и 5.6 передачи в среднем в матчах прошлого розыгрыша Адриатической лиги.

«Мерсин» будет играть в высшем дивизионе турецкого чемпионата в новом сезоне, который станет для Коббса 11-м в профессиональной карьере.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurobasket
переходы
logoЦедевита-Олимпия
logoчемпионат Турции
logoМерсин
Джастин Коббс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Американский форвард Трес Тинкл присоединился к «Дарушафаке»
1 сентября, 16:09Фото
Урош Трифунович продолжит карьеру в «Тофаше»
31 августа, 17:43
Сэйбен Ли продолжит карьеру в «Манисе»
27 августа, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Кондрашина и Белова. 1/2 финала. УНИКС победил «Пари НН», «Зенит» встретится с МБА-МАИ
157 минут назадLive
Чарльз Баркли: «Не интересуюсь «Милуоки». Яннису Адетокумбо нужно прогрессировать как баскетболисту»
16сегодня, 12:20
Эван Фурнье: «Не хочу повторять опыт последних двух лет в НБА. Было невероятно скучно. Хочу выиграть Евролигу»
4сегодня, 10:13
Леброн Джеймс имеет возможность взять планку в 50000 очков за карьеру, включая плей-офф, в этом сезоне
19сегодня, 09:38Фото
Чарльз Баркли о Кейтлин Кларк: «Столько негатива вокруг из-за мелочной зависти в ее адрес»
8сегодня, 08:22
Шакил О’Нил о худшем игроке всех времен: «Руди Гобер. Бен Симмонс тоже лузер»
43сегодня, 07:43
Чарльз Баркли: «Мемфис» – теневой претендент на победу в Западной конференции»
7сегодня, 07:22
Джо Маззулла: «Говорят, что у нас мишень на спине, но я надеюсь, что она у нас на лбу, хочу видеть эту красную точку»
9сегодня, 06:32
Эван Фурнье отказался от контракта с «Вашингтоном»
2сегодня, 06:15
Доминик Уилкинс: «Новое поколение пытается облить нас дерьмом, чтобы доказать свою точку зрения»
4сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
Джордж Карл решил прекратить заочный конфликт с Кармело Энтони: «С этого момента только позитив»
22 минуты назад
Дуэйн Бэйкон о переходе в «Зенит»: «Разговаривал с Джорданом Лойдом. Он просто сказал мне, что здесь все потрясающе»
45 минут назад
Андрей Кириленко поучаствовал в открытии Центра уличного баскетбола в Самаре
сегодня, 14:59
Этторе Мессина: «Шейвон Шилдс выбрал будущее в «Милане»
сегодня, 14:14
Мэджик Джонсон стал совладельцем женской футбольной команды «Вашингтон Спирит»
сегодня, 13:45
«Филадельфия» наняла 29-летнюю Ариану Андонян вторым вице-президентом по работе с игровым персоналом
2сегодня, 13:17
Леброн Джеймс сыну в соцсетях: «Пошли к черту посторонний шум и ненависть! Они тебя не знают!»
6сегодня, 12:38
«Лейкерс» подписали венгерского форварда Винсента Валерио-Бодона
8сегодня, 11:56Фото
Неманя Недович собрал идеального игрока Евролиги из Джеймса, Ховарда, Слукаса, Ларкина, Гранта и Кампаццо
1сегодня, 11:12
Айзейя Кэнан: «Болельщики сидят за рулем «Црвены Звезды». Все работает на их поддержке и энергии»
сегодня, 10:28