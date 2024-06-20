Юрица Големац станет первым главным тренером в истории «Дубая»
Юрица Големац возглавит «Дубай».
По сообщению баскетбольного агента Мишко Ражнатовича, словенский специалист станет первым главным тренером в истории нового участника Адриатической лиги.
Големац работал с «Хапоэлем Эйлат» в сезоне-2023/24, а до этого три года тренировал «Цедевиту-Олимпию». Специалист трижды побеждал в чемпионате Словении (2019, 2021, 2022).
Клуб начнет деятельность с участия в Адриатической лиге, а в будущем получит место в Евролиге.