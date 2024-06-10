Клэй Томпсон продолжает оставаться объектом интереса «Орландо», «Оклахомы» и «Филадельфии»
Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов.
По сообщению репортера Шона Девени, защитником продолжают интересоваться «Мэджик», «Тандер» и «Сиксерс». Предложения от команд со значительным местом под потолком зарплат могут лишить «Голден Стэйт» возможности сохранить защитника в своем составе.
Томпсон набирал 17,9 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи, реализуя 43,2% бросков с игры, 38,7% трехочковых и 92,7% штрафных, в сезоне-2023/24.
«Голден Стэйт» не вышел в плей-офф НБА.