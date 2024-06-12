«Портленд», «Торонто» и «Кливленд» хотят приобрести более высокий пик на драфте

«Портленд», «Торонто» и «Кливленд» хотят «подняться» на предстоящем драфте.

«Блэйзерс», «Рэпторс» и «Кавальерс» пытаются выменять более высокий пик на предстоящем драфте НБА, сообщает журналист Кевин О’Коннор.

« », в распоряжении которого есть 7-й номер драфта, пытается заполучить второй пик в Топ-10. « » и « » стремятся попасть в Топ-14.

Драфт НБА 2024 года пройдет 26-27 июня в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке.