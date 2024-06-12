«Портленд», «Торонто» и «Кливленд» хотят приобрести более высокий пик на драфте

Теги Кливленд Портленд Торонто НБА драфт НБА Баскетбол

«Портленд», «Торонто» и «Кливленд» хотят «подняться» на предстоящем драфте.

«Блэйзерс», «Рэпторс» и «Кавальерс» пытаются выменять более высокий пик на предстоящем драфте НБА, сообщает журналист Кевин О’Коннор.

«Портленд», в распоряжении которого есть 7-й номер драфта, пытается заполучить второй пик в Топ-10. «Торонто» и «Кливленд» стремятся попасть в Топ-14.

Драфт НБА 2024 года пройдет 26-27 июня в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке.

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1 комментарий
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Торонто ну предложите пик 1 раунда 25 года САС и заберите обратно свой некогда 8-й пик этого года.
CАС нужен Ризаше и Кастл ,но до 8 пика они оба не дотянут, а остальные для них не интересны!
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