«Портленд», «Торонто» и «Кливленд» хотят приобрести более высокий пик на драфте
«Портленд», «Торонто» и «Кливленд» хотят «подняться» на предстоящем драфте.
«Блэйзерс», «Рэпторс» и «Кавальерс» пытаются выменять более высокий пик на предстоящем драфте НБА, сообщает журналист Кевин О’Коннор.
«Портленд», в распоряжении которого есть 7-й номер драфта, пытается заполучить второй пик в Топ-10. «Торонто» и «Кливленд» стремятся попасть в Топ-14.
Драфт НБА 2024 года пройдет 26-27 июня в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке.
CАС нужен Ризаше и Кастл ,но до 8 пика они оба не дотянут, а остальные для них не интересны!