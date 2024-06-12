Джош Ричардсон о первой встрече с Уэйдом: «Он появился в одних лишь голубых тайтсах и начал продавливать соперников под кольцом»

Джош Ричардсон вспомнил о первой встрече с Дуэйном Уэйдом.

«Когда меня выбрали на драфте, у « » не было свободных мест в составе. Я поиграл в Летней лиге, хорошо справился, клуб внес изменения, меня включили в ростер.

И вот помню... один из первых дней, мы играем контрольный матч (смеется). тогда как раз вернулся в город. И мы уже так довольно серьезно боролись тогда, серьезно играли. Ди-Уэйд появился в одних лишь голубых тайтсах, в очень ярких, больше на нем ничего не было. Я такой: «Почему он заваливается в зал в таком виде, где его штаны?»

И вот он тоже включился, и начал активно продавливать соперников под кольцом. Я такой: «Вот же черт. Надеюсь, такое здесь происходит не каждый день», – рассказал защитник «Хит».