«Чувак, это же Аллен Айверсон». Юдонис Хаслем рассказал, как «Майами» едва не обменял его на Айверсона

Юдонис Хаслем рассказал, как «Хит» едва не обменял его на Аллена Айверсона.

«Я помню, как однажды мое имя было в списке, когда мы вели переговоры об Аллене Айверсоне. Они предложили включить меня в сделку, я был в шоке, но сказал: «Чувак, это же ».

В итоге сделка почему-то не состоялась. Не уверен, что связка Айверсона и Уэйда сработала бы, но меня чуть не обменяли», – рассказал бывший игрок « ».