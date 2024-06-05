«Чувак, это же Аллен Айверсон». Юдонис Хаслем рассказал, как «Майами» едва не обменял его на Айверсона

Теги Аллен Айверсон Майами Дуэйн Уэйд НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Юдонис Хаслем рассказал, как «Хит» едва не обменял его на Аллена Айверсона.

«Я помню, как однажды мое имя было в списке, когда мы вели переговоры об Аллене Айверсоне. Они предложили включить меня в сделку, я был в шоке, но Дуэйн Уэйд сказал: «Чувак, это же Аллен Айверсон».

В итоге сделка почему-то не состоялась. Не уверен, что связка Айверсона и Уэйда сработала бы, но меня чуть не обменяли», – рассказал бывший игрок «Майами».

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2 комментария
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Зачем вообще кому-то в Майами приходила такая мысль в голову?) Пэт Райли искал себе спарринг-партнера после того, как Шака обменял?)
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кто это?
С каких пор ролевики 2 очка 1 подбор кому то интересны?
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