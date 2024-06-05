Джейсон Кидд: «Быть тренером гораздо сложнее, чем игроком»

Джейсон Кидд сравнил работу в качестве тренера с обязанностями баскетболиста.

«Гораздо сложнее быть тренером. Это интересно, но это сложнее. Игрокам проще. Ты не должен контролировать много вещей. Быть игроком намного проще. Тренерам приходится сложнее, но это увлекательная работа.

Мне нравится эта работа. В нее нужно вкладывать много времени. Теперь мне приходится носить очки, потому что как тренер ты смотришь много видео. Это интересно. Это шахматы. Я люблю играть в шахматы, мне нравится делать так, чтобы у игроков была возможность добиваться успеха.

Финал? Нет никакой гарантии, что вам удастся вернуться сюда. С игроками то же самое. В 2011-м мы думали (Кидд дошел до финала в составе «Далласа» – Sports.ru), что можем сделать это снова, но в итоге так и не вернулись в финал», – сказал главный тренер «Мэверикс».