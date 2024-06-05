ФБР арестовало мужчину, который делал ставки вместе с Джонтэем Портером

Теги происшествия НБА Ставки на баскетбол Джонтэй Портер Баскетбол

ФБР арестовало партнера Джонтэя Портера по ставкам.

ФБР арестовало и предъявило обвинение мужчине, который предположительно делал ставки и координировал их с бывшим игроком НБА Джонтэем Портером.

38-летний житель Бруклина Лонг Фи Фам, также известный как «Брюс», был арестован в аэропорту имени Кеннеди в понедельник. Фам забронировал билет в один конец в Австралию после того, как федеральные следователи выразили желание допросить его.

В момент ареста у Фама было около 12 тысяч долларов наличными, два чека на общую сумму 80 тысяч, несколько ставочных купонов и три мобильных телефона.

Фам предстал перед федеральным судом во вторник и был приговорен к заключению под стражу. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Отмечается, что еще трое лиц, предположительно причастных к этой схеме, все еще находятся на свободе.

Экс-игрок «Торонто» Джонтэй Портер по ходу сезона-23/24 был пожизненно дисквалифицирован за ставки на баскетбол и предоставление инсайдерской информации.

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