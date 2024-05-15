Юдонис Хаслем: «У «Селтикс» нет серьезного соперника, проверка боем может состояться уже в финале. Не уверен, что это хорошо»

Теги Бостон Кливленд Денвер Майами НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Баскетбол

Юдонис Хаслем назвал фактор, который может негативно сказаться на «Бостоне».

По словам экс-игрока НБА, а ныне эксперта, отсутствие серьезной борьбы за победу в Восточной конференции может негативно сказаться на «Селтикс» в решающей серии плей-офф.

«У команды должен быть настрой на победу в чемпионате и она должна играть на чемпионском уровне. Независимо от того, кто ваш соперник, важно понимать, что вы максимально высоко подняли планку. И что касается «Бостона», то все понимают, что прямо сейчас у них нет серьезного оппонента, никто не может справиться с ними. И они не проходят проверку боем. Я не уверен, что это хорошо, когда такая проверка происходит в финале. Не уверен, хотят ли они пройти такую проверку в финале. Пройти проверку «Денвером» или «Миннесотой», какой-то еще сильной командой. Может оказаться, что слишком поздно», – считает Хаслем.

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