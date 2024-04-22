НБА рассматривает новый подход к трансляции отдельных матчей лиги

НБА ведет переговоры о правах на телетрансляции матчей лиги.

Частью переговоров может стать новый подход к доступности игр домашних команд на местном уровне.

Текущая ситуация предусматривает доступ к телеканалу, обладающему правом на пакет трансляций. НБА рассматривает возможность покупки индивидуальных просмотров отдельных матчей или сезонных абонементов на конкретные команды. Это позволит зрителям не платить за контент, который им не нужен.

Еще одним важным для лиги аспектом является возможность перенаправления фанатов от видео с лучшими моментами к полным трансляциям матчей. Это может быть осуществлено через прямую покупку через ссылки, привязанные к коротким клипам.

Важной точкой переговоров являются права на показы женской . Лига намерена воспользоваться резко возросшим интересом к этому активу и считает его важной частью своего ежегодного продукта.