НБА рассматривает новый подход к трансляции отдельных матчей лиги

Теги женская НБА НБА Баскетбол

НБА ведет переговоры о правах на телетрансляции матчей лиги.

Частью переговоров может стать новый подход к доступности игр домашних команд на местном уровне.

Текущая ситуация предусматривает доступ к телеканалу, обладающему правом на пакет трансляций. НБА рассматривает возможность покупки индивидуальных просмотров отдельных матчей или сезонных абонементов на конкретные команды. Это позволит зрителям не платить за контент, который им не нужен.

Еще одним важным для лиги аспектом является возможность перенаправления фанатов от видео с лучшими моментами к полным трансляциям матчей. Это может быть осуществлено через прямую покупку через ссылки, привязанные к коротким клипам.

Важной точкой переговоров являются права на показы женской НБА. Лига намерена воспользоваться резко возросшим интересом к этому активу и считает его важной частью своего ежегодного продукта.

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6 комментариев
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Предлагаю им очень серьезное нововведение. Думаю, что аналогов нет нигде.

ТРАНСЛЯЦИИ В 1080P

А то смотреть через платный лиг пас игры в 720p в 2024 - это как то совсем грустно.
+13
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надо больше золота
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Это хорошая инициатива, а то региональные блэкауты всем уже надоели

НХЛ пусть тоже думает
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По-хорошему надо бы немного сократить игровое время, а то бывают слишком большие перерывы между рекламными паузами...
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