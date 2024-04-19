Стив Керр: «Я простил Дрэймонда Грина»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Руди Гобер Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Джордан Пул Баскетбол

Стив Керр признался в особом отношении к Дрэймонду Грину.

«Я простил его.

Верю в Дрэймонда, потому что так хорошо его знаю. У нас у всех есть недостатки, но он первым признает, что у него их больше, чем у других.

Он один из самых верных людей, которых я встречал. Самых мотивированных и умных. Как это сочетается с его поступками? С трудом. Если бы мы считали, что он не оправдывает всего этого, мы бы давно от него избавились. Но он стоит того, не только из-за баннеров под сводами арены, но из-за его человеческих качеств.

Переживаю за него и очень хорошо к нему отношусь. Хоть дело и перешло от споров со мной к насилию на площадке.

Он ударил Джордана Пула, душил Руди Гобера, отмахнулся от Юсуфа Нуркича. Дисквалификация была для него предельно полезна. Она поставила его карьеру на грань краха. И она все еще висит на волоске.

Я собираюсь продолжать помогать Дрэймонду любым возможным способом. Чтобы он мог прожить счастливую жизнь, быть лучшей версией себя, хотя у меня и были сомнения в его будущем в середине сезона.

В последний отрезок чемпионата он был лучшей версией себя. Не только на паркете, но и в раздевалке. Как лидер для молодежи. Его партнеры это подтвердят», – рассказал главный тренер «Голден Стэйт».

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