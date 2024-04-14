Руди Гобер: «Деннис Линдсей говорил, что я лучший в умении помешать броску и сделать подбор со времен Тима Данкана»

По словам Руди Гобера, бывший генменеджер «Юты» сравнивал его с Тимом Данканом.

«Деннис Линдсей рассказывал мне, что он работал в «Сперс», когда там играл Тим Данкан, и он всегда говорил мне, что Тим Данкан лучше всех умел помешать броску и сделать подбор. Он говорил, что я лучший в этом аспекте со времен .

Блок-шот – это блок-шот. Но умение помешать броску и забрать подбор – это следующий уровень. Когда мы смотрим на защиту, иногда мы забываем об этом аспекте, забываем о подборе, забываем о других вещах, которые делают вашу команду лучше в обороне, но которые трудно измерить. Чтобы по-настоящему это увидеть, нужны знания и понимание», – сказал центровой «Миннесоты».