Руди Гобер: «Деннис Линдсей говорил, что я лучший в умении помешать броску и сделать подбор со времен Тима Данкана»

Теги Миннесота Тим Данкан НБА Юта Деннис Линдсей Руди Гобер Баскетбол

По словам Руди Гобера, бывший генменеджер «Юты» сравнивал его с Тимом Данканом.

«Деннис Линдсей рассказывал мне, что он работал в «Сперс», когда там играл Тим Данкан, и он всегда говорил мне, что Тим Данкан лучше всех умел помешать броску и сделать подбор. Он говорил, что я лучший в этом аспекте со времен Тима Данкана.

Блок-шот – это блок-шот. Но умение помешать броску и забрать подбор – это следующий уровень. Когда мы смотрим на защиту, иногда мы забываем об этом аспекте, забываем о подборе, забываем о других вещах, которые делают вашу команду лучше в обороне, но которые трудно измерить. Чтобы по-настоящему это увидеть, нужны знания и понимание», – сказал центровой «Миннесоты».

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