Никита Курбанов находится под усиленным допинг-контролем со стороны РУСАДА

РУСАДА взяло Никиту Курбанова под усиленный допинг-контроль.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов оказался единственным баскетболистом, обязанным сообщать , в какой часовой отрезок времени будет гарантированно находиться в ранее указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг.

Об этом сообщает ТАСС.

В пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства в настоящее время входят пять баскетболистов. Помимо ветерана ЦСКА это Даниил Абрамовский, Дмитрий Кулагин, Евгения и Ольга Фролкины.

Курбанов – единственный, кто попал в регистрируемый пул (RTP). Спортсменам из этого пула необходимо в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS указывать свои контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, а также одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

18 января 2023 года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего баскетболиста на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина.

В феврале Курбанов провел первый матч после дисквалификации.