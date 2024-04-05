Шакил О’Нил о Джеймсе Хардене: «Не хочу слышать, как защитник говорит, что команда должна дать ему возможности. У тебя мяч»

Шакил О’Нил высказал сомнения в перспективах «Клипперс».

«Я не хочу слышать, как защитник говорит о том, что команда должна дать ему возможности. У тебя мяч. Центровой может задать такой вопрос. Парни, которым нужно доставить мяч.

Но если ты защитник, я ничего не хочу слышать. , знает, что он должен делать. Это не университетский баскетбол. Мяч постоянно у него в руках. Если он хочет бросать – он может бросать. Или двигать мяч.

Если Харден хочет выиграть чемпионский титул, он должен быть быть ключевой частью нападения. Он должен быть надежен. Джеймс и регулярно пропадают в плей-офф. Если они будут показывать постоянный уровень, тогда « » могут оправдать высокие ожидания от этого состава. Но я в это не слишком верю», – заключил ’Нил.

В выигранном матче против « » (102:100) Джеймс Харден впервые с девятого марта достиг планки в 20 очков.