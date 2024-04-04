Тайрон Лю: «Кингз» использовали против Джеймса Хардена «блиц» на протяжении всего матча»

Тайрон Лю рассказал, как «Кингз» защищались против Джеймса Хардена.

«Они использовали против него «блиц» на протяжении всего матча. Так что в пик-н-ролле он не мог по-настоящему совершить бросок. Возможно, я мог бы чаще оставлять его один на один с соперником, чтобы попытаться расслабить, но они показали, что не позволят ему играть.

Итак, что касается пик-н-роллов, мы знаем, что соперники будут использовать «блиц» против Пола Джорджа, Кавая и Джеймса. Мы работаем над этим каждый божий день, разыгрывая атаки против «блица». Нам нужно работать лучше. По-моему, Пол Джордж отлично справился с этой задачей. Но что касается , ему просто не позволяют играть», – сказал главный тренер « ».

Харден завершил матч с 6 очками и 5 потерями за 31 минуту, реализовав 1 из 7 с игры и 1 из 5 из-за дуги.