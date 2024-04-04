Тайрон Лю: «Кингз» использовали против Джеймса Хардена «блиц» на протяжении всего матча»

Теги Тайрон Лю Клипперс Сакраменто НБА Джеймс Харден Баскетбол

Тайрон Лю рассказал, как «Кингз» защищались против Джеймса Хардена.

«Они использовали против него «блиц» на протяжении всего матча. Так что в пик-н-ролле он не мог по-настоящему совершить бросок. Возможно, я мог бы чаще оставлять его один на один с соперником, чтобы попытаться расслабить, но они показали, что не позволят ему играть.

Итак, что касается пик-н-роллов, мы знаем, что соперники будут использовать «блиц» против Пола Джорджа, Кавая и Джеймса. Мы работаем над этим каждый божий день, разыгрывая атаки против «блица». Нам нужно работать лучше. По-моему, Пол Джордж отлично справился с этой задачей. Но что касается Джеймса, ему просто не позволяют играть», – сказал главный тренер «Клипперс».

Харден завершил матч с 6 очками и 5 потерями за 31 минуту, реализовав 1 из 7 с игры и 1 из 5 из-за дуги.

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1 комментарий
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Еще бы кто-то рассказал, что такое блиц
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