Василий Карасев о победе над «НН»: «В первой половине абсолютно не играли»

Василий Карасев прокомментировал игру МБА в победном матче с «Нижним Новгородом».

«Тяжелая игра, и в физическом, и в эмоциональном плане. В первой половине абсолютно не играли, не делали того, что должны были, приходилось подгонять команду.

После перерыва с первой атаки показали совсем другой баскетбол, где-то раскрепостились, моментами демонстрировали очень качественную быструю игру, хорошо защищались.

В концовке пару раз ошиблись на сменах, да и опыт Андрея Воронцевича говорит сам за себя, он смог в этих моментах забить свои броски, но преимущество сохранили», – сказал главный тренер .