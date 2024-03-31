Василий Карасев о победе над «НН»: «В первой половине абсолютно не играли»
Василий Карасев прокомментировал игру МБА в победном матче с «Нижним Новгородом».
«Тяжелая игра, и в физическом, и в эмоциональном плане. В первой половине абсолютно не играли, не делали того, что должны были, приходилось подгонять команду.
После перерыва с первой атаки показали совсем другой баскетбол, где-то раскрепостились, моментами демонстрировали очень качественную быструю игру, хорошо защищались.
В концовке пару раз ошиблись на сменах, да и опыт Андрея Воронцевича говорит сам за себя, он смог в этих моментах забить свои броски, но преимущество сохранили», – сказал главный тренер МБА.