Василий Карасев о победе над «НН»: «В первой половине абсолютно не играли»

Теги Василий Карасев БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Василий Карасев прокомментировал игру МБА в победном матче с «Нижним Новгородом».

«Тяжелая игра, и в физическом, и в эмоциональном плане. В первой половине абсолютно не играли, не делали того, что должны были, приходилось подгонять команду.

После перерыва с первой атаки показали совсем другой баскетбол, где-то раскрепостились, моментами демонстрировали очень качественную быструю игру, хорошо защищались.

В концовке пару раз ошиблись на сменах, да и опыт Андрея Воронцевича говорит сам за себя, он смог в этих моментах забить свои броски, но преимущество сохранили», – сказал главный тренер МБА.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий